William (2) redde onbewust haar leven: het bitterzoete verhaal van 'amazing Ava'

Maak kennis met Ava, het tweejarige dochtertje van Amie en haar echtgenoot Brian. Al tijdens de zwangerschap werd bij het meisje hypoplastisch linkerhartsyndroom (HLHS) vastgesteld, een bouwfout in het hart waardoor er niet genoeg zuurstofrijk bloed het lichaam kan ingepompt worden. Na de geboorte trad de ene na de andere complicatie op, waardoor het meisje talloze behandelingen en operaties moest ondergaan. Haar leven hing aan een zijden draadje en enkel een donorhart zou redding kunnen brengen. Ze was bijna anderhalf toen ze op 14 december vorig jaar -na vier maanden op de wachtlijst- eindelijk een nieuw hart kreeg. Maar net als bij elke orgaantransplantatie staat er aan de andere kant van die nieuwe kans een drama tegenover. In Brentwoord (Tennessee) verloren Jamie en Daniel hun tweejarige zoontje William. Het jongetje stikte tijdens het eten van een kop kippensoep.

Beide mama's kwamen via gemeenschappelijke contacten op sociale media met elkaar in contact en deden ondertussen aan tal van Amerikaanse media het unieke verhaal van hun vriendschap. Dit interview is het eerste dat Amie en Jamie samen -in aanwezigheid van een enthousiaste Ava- geven. Het meisje vierde afgelopen zomer trouwens haar tweede verjaardag en doet het veel beter dan verwacht. En nu moedigen ze tijdens de marathon van Chicago een wel heel speciaal vijftal aan: het Amazing Ava team. © Leentje De Leeuw.

Hoe voelt het om hier nu samen het Amazing Amy team aan te moedigen tijdens de marathon?

Jamie: "Het is fantastisch! Mijn schoonbroer loopt mee en het is weer een gelegenheid die onze families samenbrengt en waarbij we elkaar kunnen steunen. Het is ongelooflijk cool!"



Jamie, hoe was het voor jou om Ava te ontmoeten?

"Toen ik haar voor het eerst zag en ze haar kleine armpjes uitstak om me te knuffelen, gaf me dat zo'n hartverwarmend gevoel. Ik kijk er elke keer opnieuw naar uit haar te zien."



Mogen we stellen dat het is alsof je met het hartje van William opnieuw het leven geeft aan een kind?

"Zeker en vast. Het was een gebed dat werd beantwoord toen we daar in het ziekenhuis zaten en de dokters voor het eerst vroegen hoe we dachten over orgaandonatie. Alles aan William was op dat moment perfect, alleen was er geen enkele hersenactiviteit meer. Het was voor ons enorm verwarrend omdat we daar naast zijn bedje zaten en naar zijn perfecte lichaampje keken, maar hij er eigenlijk al niet meer was. Mijn man en ik keken naar elkaar en we wisten dat orgaandonatie de reden was waarom zijn kleine hartje na elf pogingen de medicatie aansloeg en zijn hartje opnieuw was beginnen kloppen. We beseften dat er uit zijn overlijden iets heel moois kon voortkomen. Het was een keerpunt voor ons. We konden nu genieten van die laatste momenten met hem, iedereen kon afscheid van hem nemen, we baden en hoopten dat zijn organen één of meerdere levens zouden kunnen redden."



Terwijl Jamie haar verhaal doet, krijgt Amie het moeilijk om haar tranen te bedwingen. "Ik heb Jamie op televisie gezien en de interviews in de krant gelezen, maar dit is echt de eerste keer dat ze haar verhaal 'live' vertelt in mijn aanwezigheid. Het is echt ontzettend ontroerend..."



Als ik het goed begrijp Jamie, konden nog meer mensen geholpen worden dankzij William's organen?

"Klopt, zijn lever en nieren waren ook in uitstekende staat. Zijn lever ging naar iemand in Texas, maar helaas bleek dat toch geen goede match. Beide nieren werden ingeplant bij een vijftiger uit North Carolina en daarover kregen we ongeveer een maand later te horen dat ook die transplantatie succesvol was verlopen." Ava links, William rechts. © Kos.

Facebook bracht hen samen

Normaal krijgt de familie van de donor een jaar na de transplantatie de kans om contact te nemen met de patiënt, als die daar ook behoefte aan heeft. Maar bij de ouders van Ava en William verliep het iets anders.



Amie: "We kwamen via vrienden van vrienden van vrienden met elkaar in contact. De echtgenote van een goede vriend van ons is bevriend met de echtgenote van een vriend van een vriend van Jamie. Het is nogal een kluwen van mensen die het verhaal van zowel William als Ava deelden op Facebook. Zij legden al gauw het verband tussen de twee verhalen en namen contact met Jamie."



Jamie: "Veel van mijn vrienden waren op de hoogte, maar wilden me er nog niet mee confronteren omdat het pas een dag geleden was dat we afscheid hadden genomen van ons zoontje. Ze waren ook niet 100% zeker, dus besloten ze om het niet onmiddellijk te vertellen. Maar mijn beste vriendin kwam het me uiteindelijk toch vertellen. Ik ging onmiddellijk het verhaal van Ava opzoeken en zag het interview met Amie en Brian op televisie. En wist meteen dat het goede mensen waren, zelfs als het niet Williams hart was geweest dat bij hun dochtertje werd ingeplant. Ik zei tegen mijn echtgenoot dat ik Amie een bericht wou sturen via Facebook, maar hij was iets terughoudender. (lacht) En toch deed ik het gewoon, ik nam contact."



Twijfel

Maar toen was er plots twijfel. "Via via kwamen we te weten dat Ava een andere bloedgroep had dan William", vertelt Jamie. "We gingen op onderzoek uit en kwamen te weten dat beide bloedgroepen niet compatibel waren. Maar een vriendin kwam toen op de proppen met een artikel waarin stond dat bij kinderen jonger dan twee de bloedgroep er niet toe doet, omdat zij nog niet alle antilichamen hebben aangemaakt. Dus toen kon het plots weer wel."



"Ava heeft bloedgroep O+ en had enkel antistoffen gevormd tegen bloedgroep A en nog niet tegen bloedgroep B", gaat Amie verder. "Haar chirurgen wilden dus een hart accepteren van iemand met bloedgroep B, op voorwaarde dat ze extra medicatie zou krijgen om de afstootverschijnselen tot een minimum te beperken. Wie die details niet kende, dacht dus effectief dat het geen match kon zijn."



Jamie: "We dachten dus eerst van wel, dan weer van niet, dan toch weer van van wel: een emotionele rollercoaster, en dat bovenop alle andere emoties na het overlijden van William. Ik stuurde Amie uiteindelijk toch een berichtje. Of het hart in kwestie nu van William was of niet, een band was er sowieso."



Eerste contact

Amie: "Toen ik haar berichtje ontving, waren er nog geen vierentwintig uren verstreken sinds de transplantatie. Ava was nog onder volledige verdoving en de dokters hadden ons gezegd dat dit het ideale moment was om een paar uur te gaan slapen. Mijn man lag al goed te snurken en ik had mijn hoofd net op mijn kussen gelegd, toen ik het berichtje van Jamie binnenkreeg. Ik had een paar minuten daarvoor een kleine inzinking gehad naast het bed. Wij waren aan het vieren geweest omdat Ava haar nieuwe hartje had gekregen, maar plots besefte ik dat een andere familie aan het rouwen was om het verlies van hun kind. Ik had daar amper vijftien minuten bij stilgestaan. Alles was plots zo overweldigend dat het me even heel erg moeilijk werd. En toen was er dus dat bericht van Jamie."



"Ik maakte Brian onmiddellijk wakker en las het berichtje aan hem voor en kon het amper geloven. Was dit echt mogelijk? Hij zei me dat ik haar moest antwoorden, wat ik onmiddellijk deed. We begonnen meteen informatie uit te wisselen. Het enige wat ik op dat moment wist, was dat het hart van een donor met bloedgroep B+ kwam en dat het kind ongeveer 13 kilo woog. Beide dingen kon Jamie me bevestigen."



