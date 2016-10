Hoaxbuster: zit er echt een gigantische kristallen piramide onder de Bermudadriehoek?

Door: redactie

De Bermudadriehoek: hij spreekt al decennia lang tot de verbeelding na een reeks mysterieuze verdwijningen in het gebied tussen Miami, Puerto Rico en de Bermuda-eilanden. Nieuw onderzoek zou nu aantonen dat daar op de bodem van de zee twee gigantische kristallen piramiden staan. En dat die misschien iets te maken hebben met alle verdwijningen. Maar is die studie wel te vertrouwen?

Het was oceanoloog Meyer Verlag die de ontdekking wereldkundig maakte in de Bahama's. Hij zou de piramiden op 2.000 meter diepte ontdekt hebben met een sonar. De structuren waren volgens hem gigantisch, tot drie keer de omvang van de piramiden van Cheops. Het verhaal werd gretig overgenomen door lokale media en de website Health Care Above All.



Verzinsel

Alleen, dokter Meyer Verlag bestaat niet. Er is nergens iets over de man terug te vinden. En het rapport is een puur verzinsel, dat om de zo veel jaar opduikt op dubieuze sites. En dan soms wordt overgenomen. Met andere woorden: klonk leuk, maar toch maar niet.