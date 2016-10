Nederlandse student (18) verdronken na nachtje uit

Chris Klomp

10/10/16 - 18u40 Bron: AD.nl

De Nederlandse politie heeft vanmiddag een lichaam aangetroffen in de gracht van de binnenstad in Groningen. Het blijkt te gaan om de 18-jarige student Wytze Pennink. Hij was sinds vrijdag vermist. De jongen is volgens de politie door een noodlottig ongeval in het water terecht gekomen en verdronken.

Pennink is voor het laatst op camerabeelden gezien bij de Spilsluizen, vlak bij het Lopende Diep. Het Lopende Diep is een onderdeel van de Diepenring, de grachtengordel rond de binnenstad van Groningen en ligt op de looproute van het uitgaansgebied naar het woonadres van Pennink.



Een voorbijganger zag vanmiddag iets drijven in het water tussen de wal en een schip. De gealarmeerde politie trof vervolgens een levenloos lichaam aan.



Geen misdrijf

Volgens de politie is de student in de nacht van donderdag op vrijdag onder invloed van alcohol naar huis gelopen. Hij kwam echter nooit aan, waarna alarm is geslagen. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf gevonden.



De vindplaats van het lichaam ligt in het verlengde van een eerdere zoektocht met een sonarboot in het water. Er werd toen niets gevonden. De politie hield echter nog wel steeds de optie open dat Pennink, die stevig had gedronken, ergens in de gracht is gevallen.



Vindicat

Pennink kwam vrijdagochtend niet thuis na een avondje stappen bij de studentenvereniging Vindicat. Hij bezocht één of meerdere studentenkroegen. Vindicat kwam vorige maand twee keer negatief in het nieuws. Eerste lekte een lijst uit waarin mannelijke leden de bedprestaties van vrouwelijke medeleden beschreven. Daarna bleek een nieuw lid tijdens de ontgroeningsperiode met hersenletsel in het ziekenhuis te zijn beland, nadat een ouderejaars op zijn hoofd zou hebben gestaan. Dat incident leidde tot strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke mishandeling.



De hockeyclub in Naarden (provincie Noord-Holland), waar Wytze coach is, is erg aangegrepen door het overlijden Alle trainingen voor vandaag zijn afgelast. Het clubhuis is vanmiddag speciaal open voor mensen die steun zoeken.