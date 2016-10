"Ze lachten en reden door": vader deelde onwetend opsporingsbericht uit aan verdachten van moord op zijn dochter

Koen Van De Sype

Brittanee Drexel. © Facebook/Justice for Brittanee Drexel.

Zeventien was Brittanee Drexel toen ze verdween in april 2009. Pas deze zomer kwam er een doorbraak in de zaak. Volgens een getuige zou het meisje uit Rochester bij New York het slachtoffer geworden zijn van een groepsverkrachting, waarna de daders haar op gruwelijke wijze vermoordden en aan alligators voerden. De hoofdverdachte bleek een man met één arm, Timothy Da'Shaun Taylor (25). En dat deed opeens een belletje rinkelen bij de vader van het slachtoffer.

Een foto van een mobiele telefoon, genomen de avond voor haar verdwijning. © Facebook/Justice for Brittanee Drexel. Tot afgelopen zomer een getuige opdook. Gedetineerde Taquan Brown vertelde aan de FBI dat de tiener werd gekidnapt, verkracht en vermoord. En dat haar lichaam daarna in een put met alligators was gegooid, vlakbij McClellanville.



Agressors

Hij had alles naar eigen zeggen zien gebeuren. Brittanee had nog geprobeerd om te ontsnappen, maar de daders renden achter haar aan naar buiten en sleepten haar weer naar binnen. Ze sloegen haar en schoten haar daarna dood. Timothy Taylor zou volgens Brown een van de agressors geweest zijn.



Eén arm

Taylor is een man met maar één arm en dat deed de vader van het meisje - Chad - plots aan iets denken. In een interview met talkshowpresentator Dr. Phil vertelt hij hoe hij drie jaar na de verdwijning van zijn dochter naar Myrtle Beach reisde om flyers met een opsporingsbericht uit te delen en de mensen ervan bewust te maken dat de zaak nog niet was opgelost. Hij ging ook naar de buurt waar zijn dochter laatst was gezien. En daar zou hij, zonder dat hij het toen wist, Taylor hebben ontmoet. © Facebook/Justice for Brittanee Drexel.