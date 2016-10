Onderzoek naar 'illegaal moskeehuwelijk' na undercover-reportage

Tomas Riemens

10/10/16 - 17u53 Bron: AD.nl

Al-Raza-moskee © Google Maps.

Nederland Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) start een verkennend onderzoek naar de Al-Raza-moskee in de stad Almere (provincie Flevoland). Dat gebeurt naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Undercover Nederland van journalist Alberto Stegeman. Daarin leek het alsof de moskee meewerkt aan onwettige, religieuze huwelijken.

Alberto Stegeman. © anp.

In het programma, dat gisteravond werd uitgezonden op de commerciële zender SBS6, was te zien dat een vrouw deed alsof ze wilde trouwen met een moslim die al twee vrouwen had. Voor de verborgen camera maakte de voorzitter van de Al-Raza-moskee duidelijk dat hij wel wilde meewerken aan zo'n huwelijk.



Dat terwijl het in Nederland (en België) verboden is om met meerdere partners te trouwen. Ook mag een religieus huwelijk pas worden voltrokken als een echtpaar al is getrouwd voor de burgelijke stand. Of er ook echt een illegaal huwelijk heeft plaatsgevonden in de Al-Raza-moskee is onduidelijk. Later in de uitzending zegt de voorzitter tegen Stegeman dat hij dat nooit heeft gedaan.



Het OM wil nu gaan bekijken of er strafbare feiten hebben plaatsgevonden in de moskee. Daar is vooralsnog geen sprake van. Pas na het verkennend onderzoek gaat het OM bekijken of er ook iemand voor de rechter moet verschijnen.



Geschrokken

De uitzending van 'Undercover Nederland' maakte veel los. Zo liet de burgemeester van Almere, Franc Weerwind, aan Omroep Flevoland weten dat hij ernstig was geschrokken van de beelden. Oppositiepartijen CDA en SP hebben parlementaire vragen gesteld.



Daarnaast eisen twee andere moskeeën rectificatie van Alberto Stegeman. De Omar Ibn Al Khattab-moskee en het Islamitisch Centrum Imam Malik kwamen in beeld in de uitzending, maar zeggen niets te maken te hebben met illegale huwelijken.