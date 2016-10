VN heeft meer dan 100 miljoen dollar nodig voor hulp aan Haïti

Door: redactie

10/10/16 - 19u44 Bron: Belga

Een kind draagt een container met water voorbij enkele huizen die volledig verwoest werden door orkaan Matthew in Jeremie, Haïti. © ap.

Orkaan Matthew Na de doortocht van de verwoestende orkaan Matthew vraagt de VN de internationale gemeenschap een bedrag van 119 miljoen dollar (zo'n 106 miljoen euro) voor het bijzonder zwaar getroffen Haïti. Het geld is nodig om de 750.000 getroffen mensen in de arme Caraïbische staat te helpen.

Een Amerikaanse helikopter laadt hulpgoederen uit in Haïti. © afp.

Dat deelde het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) vandaag mee. Inmiddels hebben steeds meer landen en organisaties hulp toegezegd.



Het grootste deel van het geld is de komende drie maanden nodig voor levensmiddelen, schoon drinkwater, noodverblijven en medische behandeling van de bevolking. Matthew was vorige dinsdag met volle kracht over het zuidwesten van Haïti geraasd. Huizen werden verwoest, straten en plantages overstroomd.



Volgens officiële cijfers zijn nu al minstens 372 mensen door de orkaan om het leven gekomen. Vier mensen worden nog vermist en 246 anderen verwond, aldus de civiele bescherming maandag. Reddingsdiensten en hulporganisaties ter plekke spreken van duidelijk meer slachtoffers. Meer dan 175.000 mensen zoeken een onderkomen in noodverblijven.