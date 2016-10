Belg (61) doodgereden in Spanje: Porsche-bestuurder reed te snel en onder invloed van coke

Door: redactie

De bestuurder die zondagnamiddag in het Spaanse Roses (Girona) een 61-jarige Belgische fietser met dodelijk gevolg aanreed, heeft positief gereageerd voor cocaïne. De 38-jarige Fransman is ter beschikking gesteld van het gerecht, zo hebben juridische bronnen maandag gemeld, aldus berichten in de Spaanse media.