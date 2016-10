Doden in Congo bij geweld Oegandese rebellen

Door: redactie

10/10/16 - 17u39 Bron: Belga

700 civilians have been killed over past two years in Congo's Beni territory by unidentified fighters: @HRW> https://t.co/0OrYiPgOmB pic.twitter.com/hoaGxZR4yb — Kenneth Roth (@KenRoth) October 7, 2016

In Beni, in het oosten van Congo, zijn de voorbije nacht tien doden gevallen bij een aanval die is toegeschreven aan rebellen van de in Oeganda gestichte islamistische rebellengroep Allied Democratic Forces (ADF).