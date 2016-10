Britse politie vreest opkomst van 'killer clowns'

Door: redactie

De Britse politie heeft de voorbije dagen tientallen meldingen ontvangen over zogenaamde 'killer clowns': grapjassen die, uitgedost als clown, proberen om voorbijgangers de stuipen op het lijf te jagen. In verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk heeft de politie nu een oproep gelanceerd, waarin mensen wordt afgeraden om deel te nemen aan die nieuwe trend, die uit de VS komt overgewaaid.

De politie van de zone Thames Valley Police, ten westen van Londen, heeft afgelopen weekend in totaal veertien meldingen binnengekregen van "mensen die geïntimideerd werden of die bang werden gemaakt door andere mensen, die zich als clown hadden verkleed", zegt politiechef Andy Boyd.



Een man die als clown was vermomd en die een mes bij zich had, had vrijdag in de stad Chester-Le-Street, in het noordoosten van Engeland, voor de grap vier kinderen achtervolgd toen die op weg waren naar school. De kinderen waren "bang en overstuur", meldt de politie van Durham. "We denken dat dit deel uit maakt van een veel grotere trend die zich momenteel voordoet in de VS en in delen van het Verenigd Koninkrijk", zo reageerde Mel Sutherland van de lokale politie.



Ook in het Engelse graafschap Essex zijn verschillende klachten ingediend tegen 'killer clowns' die zich in de buurt van scholen ophielden.