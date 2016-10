Deze vrouw poetst schooltoiletten voor 14 euro per jaar. Ouders willen haar weg wegens "te duur"

Koen Van De Sype

Veertien jaar al houdt Angelika (60) de toiletten proper op de lagere school waar ze werkt. En ze is nog geen dag afwezig geweest. De ouders van de kinderen betalen daarvoor 14 euro per schooljaar en voor een tweede kind 7 euro. Maar daar is nu protest opgekomen. "Te veel", klinkt het beslist.

De uitbetaling gebeurt door de Vriendenkring van de school, in de Kneipstrasse in Keulen. Angelika krijgt in totaal 450 euro per maand voor haar werk. En dat werk neemt ze heel serieus. "Ik maak niet alleen de wc's schoon, ik zie er ook op toe dat iedereen nadien zijn handen wast", zegt de vrouw.



En de kinderen zijn dol op haar. Want ze zien niet alleen een poetsvrouw in haar, maar ook een moederfiguur en een vriendin. "Als er kindjes buikpijn hebben, komen ze bij mij en dan troost ik hen", vertelt ze. "En als er iemand jarig is, krijg ik altijd een stukje taart."



Directrice Brigitta Föhres begrijpt niets van de opwinding. "Elk schooljaar beslissen we in de schoolraad opnieuw over wat we gaan doen met de toiletdienst. En net zoals de vorige jaren was iedereen unaniem akkoord om een beroep te doen op Angelika", vertelt ze. "Er is nog nooit een probleem geweest over de prijs. Iedereen betaalt zonder enig commentaar het bedrag. Tot nu. We zullen moeten zien hoe we dit gaan oplossen."