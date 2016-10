Meer dan 160 mensen betrapt op drugs bij politie- en douaneactie Benelux en Frankrijk

Door: redactie

10/10/16 - 16u14 Bron: Belga

Archiefbeeld. © belga.

Politie- en douanediensten uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk hebben afgelopen week een gezamenlijke actie ondernomen tegen de handel van verdovende middelen. Van de 1.967 gecontroleerde mensen waren er 162 in het bezit van drugs. Veertien mensen werden gerechtelijk aangehouden.

Aan deze controleactie, die liep van 6 tot 9 oktober, namen in totaal 250 douane- en politieambtenaren deel. Zowel wagens als treinen en drugspanden werden gecontroleerd in de vier deelnemende landen met een specifieke focus op de as Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Parijs en Maastricht-Luik-Luxemburg-Metz.



Er werden 1.967 mensen, 1.330 voertuigen en zestien treinen gecontroleerd. Daarbij bleken 162 mensen in het bezit van drugs en zeventien mensen onder invloed. Naast veertien gerechtelijke aanhoudingen werden er ook twaalf voertuigen en elf wapens in beslag genomen.



Met 4.654,5 gram werd marihuana het meest in beslag genomen, gevolgd door hasjiesj (484,37 gram). Daarnaast legden de agenten beslag op 129 cannabiszaden, 29 cannabisplanten, 68 joints, 34 gram heroïne, 47,7 gram cocaïne, 57,59 gram amfetamines, 31 xtc-varianten, 317 gram spacecake, 73,7 gram paddenstoelen en 23,2 gram ghb.