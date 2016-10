"Je klinkt als Darth Vader": Uber-chauffeur weigert vrouw die kanker overwon mee te nemen

Koen Van De Sype

10/10/16 - 14u50 Bron: The Telegraph

© Facebook/Sam Barbic .

"Hij begon te roepen en te tieren, greep me bij mijn arm en sleurde me uit de wagen." Sam Barbic (45) - een vrouw uit Londen die slokdarmkanker overwon, maar er een gaatje in de hals en een spraakgebrek aan over hield - is er nog altijd niet goed van. Een chauffeur van Uber wilde haar niet vervoeren omdat ze "niet behoorlijk sprak". Ze moest zelfs 5 euro betalen voor de geannuleerde rit.

Sam kreeg vijf jaar geleden te horen dat ze kanker had. "Ik kreeg chemotherapie en bestraling, maar de dokters vertelden me dat ik alleen zou overleven als ik mijn volledige strottenhoofd zou laten weghalen en vervangen door weefsel uit mijn ingewanden, een zogenaamde laryngectomie", zegt ze. Klepje Ook haar stembanden hadden eronder te lijden. "Een jaar lang kon ik niet praten", gaat ze verder. "Maar daarna werd er een klepje gemaakt in mijn hals, dat me toeliet om toch iets te zeggen. Om te spreken moet ik het gaatje in mijn nek afsluiten, zodat de lucht door mijn mond naar buiten kan komen. Je kan me begrijpen, maar het vraagt een beetje tijd, omdat ik vaak moet stoppen om te ademen. Misschien klinkt het inderdaad een beetje als Dart Vader, maar ik ben niet groot en van middelbare leeftijd. Je kan me dus niet echt bedreigend noemen, toch?"

Misschien klinkt het inderdaad een beetje als Dart Vader, maar ik ben niet groot en van middelbare leeftijd. Je kan me dus niet echt bedreigend noemen, toch? Sam Barbic

Afgelopen donderdag bestelde de ontwerpster een Uber om naar een afspraak in Covent Garden te rijden en toen ze een berichtje kreeg dat de wagen was aangekomen, snelde ze naar beneden. "Toen de bestuurder me zag komen, reed hij weg", doet ze haar verhaal. "Ik belde hem en vertelde meteen over mijn fysieke conditie. Maar hij zei alleen maar dat hij me niet kon verstaan en hing op. Drie keer belde ik hem met de vraag of hij kon terugkomen."



Berichtje

Het was pas toen ze de man een berichtje stuurde via de app van Uber, dat de wagen omkeerde. De vrouw stapte in en vroeg de bestuurder waarom hij was weggereden. "Maar hij begon meteen te roepen dat ik uit moest stappen en dat hij me niet wilde meenemen. Hoe meer ik probeerde te protesteren, hoe harder hij begon te tieren. Uiteindelijk opende hij mijn portier en trok hij me naar buiten. Vervolgens ging hij ervandoor. Ik was in shock", vertelt Sam aangeslagen.



Toen ze Uber een klacht mailde, kreeg ze een automatisch antwoord dat alles was opgelost en dat ze 5 euro moest betalen voor het annuleren van de rit. Later kreeg ze op haar voicemail een berichtje van Uber dat het bedrijf toch enorm bezorgd was over het incident.



Verontschuldigen

"We willen ons verontschuldigen en zullen zo snel mogelijk nagaan wat er precies is gebeurd. Als we alle partijen hebben gehoord, zullen we ons beraden over maatregelen", klonk het intussen bij een woordvoerder.