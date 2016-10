Duitse Justitie nam massaal ex-nazi's in dienst

Door: redactie

10/10/16 - 13u43 Bron: Belga

Het aantal (oud-)leden van de NSDAP binnen het ministerie van Justitie is na de oorlog niet gedaald zoals werd aangenomen, maar is zelfs gestegen in de jaren '50. © Kos.

Bijna 80% van het kader van het naoorlogse Duitse ministerie van Justitie werd door oud-dienaars van het Derde Rijk bemand, een aantal dat veel hoger ligt dan totnogtoe werd aangenomen. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag in Duitsland verscheen.

"Het aantal (oud-)leden van de NSDAP (de nationaal-socialistische Duite arbeiderspartij, red.) binnen het ministerie van Justitie is na de oorlog niet gedaald zoals werd aangenomen, maar is zelfs gestegen in de jaren '50", stelt mede-auteur van het rapport Christoph Safferling in de krant Süddeutsche Zeitung.



Het toppunt werd bereikt in het jaar 1957. Toen was 77% van de leidende justitionele administratie bezet door ex-leden van de NSDAP, zo blijkt uit het 'Dossier Rosenburg', genoemd naar het gebouw dat vanaf 1950 het ministerie van Justitie in Bonn huisvestte, de toenmalige hoofdstad van de DDR, waarop de onderzoeksresultaten betrekking hebben.



Deze massale aanwezigheid van ex-nazi's in het gerechtelijk apparaat verklaart mee waarom Duitsland traag was met de veroordeling van misdaden die onder het naziregime werden gepleegd. Pas in de jongste jaren worden steeds meer dergelijke processen gevoerd, 70 jaar na de val van het Derde Rijk.