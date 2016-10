Frankrijk wil onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden in Aleppo

Door: redactie

10/10/16 - 12u01 Bron: ANP

Frankrijk schakelt het Internationaal Strafhof in Den Haag in om een onderzoek naar eventuele oorlogsmisdaden in Aleppo in te stellen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault zei vandaag in één adem dat de bombardementen van de Syrische stad door Russische vliegtuigen op afkeuring van Frankrijk kunnen rekenen.