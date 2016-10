Aanval op griezelclown jaagt Britten stuipen op het lijf

Door: redactie

10/10/16 - 11u15

De griezelclowngekte heeft ook Groot-Brittannië bereikt. Daar heeft een filmpje van een sociaal experiment de inwoners van een stad flink laten schrikken. Naar aanleiding van de berichtgeving over de zogeheten killer-clowns in de Verenigde Staten en Australië lieten zij omstanders schrikken met eenzelfde soort clown.

Zou je het grappig vinden als ik een mes pak en jou er mee laat schrikken? Slachtoffer

In de video op YouTube-kanaal Trollstation is te zien hoe een jonge man met een clownsmasker op om een hoekje staat en een andere man laat schrikken. "Halloween staat om de hoek", legt de grappenmaker zijn actie uit tegenover zijn geschrokken slachtoffer. Maar dat slachtoffer vindt het veel minder grappig. "Ben je gek?", schreeuwt hij naar de clown. "Wat bedoel je het is een grap? [...] Zou je het grappig vinden als ik een mes pak en jou ermee laat schrikken?"



Het blijft echter niet bij schreeuwen. De geschrokken man maant de jongen te blijven waar hij is, om hem vervolgens met een fles op zijn hoofd te slaan. "Ha ha, ha ha", roept de aanvaller daarna. Omstanders staan verschrikt toe te kijken en spreken de man op zijn gedrag aan. Maar al snel wordt duidelijk wat er aan de hand is: het blijkt slechts om een grap te gaan. De verklede man mankeert niets en staat lachend weer op.



"Dat moet je niet in het openbaar doen", zegt één van de omstanders lachend. "Ik schrok me dood", zegt een ander. "Ik zag alleen het laatste deel van wat er gebeurde en vroeg me direct af waarom iedereen alleen maar stond te staren." De grap werd uitgehaald in het kader van Halloween, dat op 31 oktober valt.