Door: Jelle Brans

10/10/16 - 08u20 Bron: Eigen berichtgeving

Onze videoman in de States volgde het tweede presidentsdebat in de Madison Square Tavern, tijdens een avond die georganiseerd werd door de Young Republican Club. Toen we achteraf naar reacties vroegen, kwam Donald Trump -uiteraard- als de grote winnaar naar voor.