Uit Jemenitisch rebellengebied afgevuurde raketten ploffen nabij VS-oorlogsschip in zee

Door: redactie

10/10/16 - 08u03 Bron: Belga

Twee raketten die zijn afgevuurd vanuit gebied in Jemen dat onder controle van de Houthi-rebellen staat zijn in zee geploft nabij een Amerikaanse destroyer die in de Rode Zee voorbij voer, zo heeft volgens het ABC News de Amerikaanse marine bekendgemaakt.

Beide projectielen zijn binnen een tijdsspanne van een uur gelanceerd en belandden in het water voor ze de USS Mason konden bereiken. Hoe dicht dat was is onduidelijk.



Niemand raakte gewond en er is ook geen schade aan de destroyer die Norfolk als thuishaven heeft.



Woordvoerder luitenant Ian McConnaughey van de Amerikaanse marine zei niet te weten of het schip al dan niet het doelwit was, al zijn de raketten in die richting afgevuurd.



Maar volgens een door de conservatieve nieuwszender Fox aangehaalde functionaris van het Pentagon was de USS Mason, die in internationale wateren voer, wel degelijk geviseerd.



Nog luidens Fox zijn op het schip "defensieve maatregelen" genomen. Maar het is onduidelijk of die er al dan niet toe hebben geleid dat de raketten in zee ploften.