Syriër gevat die terreuraanslag plande op Duitse luchthaven

De Duitse politie heeft in Leipzig een Syrische man opgepakt die er volgens verschillende bronnen wordt van verdacht een bomaanslag te hebben gepland in Duitsland. Dat meldt de politie op Twitter. De man was sinds zaterdag voortvluchtig.

¿¿NEWS¿¿ Wir sind geschafft, aber überglücklich: ¿¿der Terrorverdächtige Albakr wurde in der Nacht in Leipzig festgenommen. ÖA über #GenStA — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) Mon Oct 10 00:00:00 MEST 2016

De politie lanceerde een klopjacht op de 22-jarige Jaber al-Bakr nadat in zijn flat in Chemnitz, niet ver van Leipzig, 100 gram explosieven werd aangetroffen. "Moe maar zeer gelukkig: we hebben de terreurverdachte gisterennacht gevat in Duitsland", aldus de politie vandaag op Twitter.



De politie wilde niet reageren op de berichten dat al-Bakr, die Duitsland binnenkwam als een vluchteling, in contact zou staan met terreurgroep Islamitische Staat, of dat hij plannen zou hebben gehad om een aanslag te plegen op een Duitse luchthaven.



Een woordvoerster van het parket verklaarde gisteren al dat "het algemene beeld" van het onderzoek aantoont dat een "islamistisch gemotiveerde aanslag" was gepland. Afgelopen weekend werden al vier andere mannen opgepakt in het kader van het onderzoek. Twee van hen zijn ondertussen weer vrij.



Duitsland is in hoge staat van paraatheid sinds in juli op één week tijd twee terroristische aanslagen werden uitgevoerd die werden opgeëist door IS en het werk waren van asielzoekers. Sinds 2007 heeft de Duitse politie bovendien minstens vijf islamistische aanslagen verijdeld.