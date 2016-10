Colombiaanse president gaat geld Nobelprijs aan slachtoffers van burgeroorlog geven

Door: redactie

9/10/16 - 23u33 Bron: Belga

© reuters.

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos gaat het geld van de Nobelprijs voor de Vrede die hij vorige week kreeg aan de slachtoffers van de burgeroorlog in zijn land geven.

"De Nobelprijs voor de Vrede behoort toe aan de Colombianen, vooral aan diegenen die geleden hebben in de oorlog", klonk het vandaag op Twitter. "Samen met mijn familie heb ik besloten om het geld te doneren aan de slachtoffers." Santos kreeg de Nobelprijs voor de Vrede en bijna 830.000 euro voor zijn "vastberaden inspanningen" om de burgeroorlog in zijn land te beëindigen.



Het conflict tussen de Colombiaanse regering en de linkse guerrillabeweging FARC duurt al 52 jaar en heeft het leven gekost aan minstens 220.000 Colombianen. Na bijna vier jaar van onderhandelingen -voornamelijk in Cuba- tekenden Santos en FARC-leider Rodrigo Londono op 26 september een vredesakkoord.



De Colombianen verwierpen het akkoord echter in een referendum omdat er te veel toegevingen gedaan werden aan de guerrillabeweging. Vrijdag zei Santos nog dat hij geloofde dat een vredesdeal "erg dichtbij" was, ondanks de afwijzing door de bevolking.