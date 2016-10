"Ze toonden me mijn graf": jonge meisjes mishandelen 'liefdesrivale' bijna vier uur lang

Sven Van Malderen

9/10/16 - 23u26 Bron: Daily Mail

Vier jonge meisjes zijn in de Braziliaanse gemeente Trindade gearresteerd omdat ze een liefdesrivale bijna vier uur lang mishandeld hebben. Het 14-jarige slachtoffer werd eerst aan handen en voeten gebonden, daarna werd ze geslagen met een houten stok en een klein hakmes. Het kwartet sleepte haar ook naar een gegraven gat in de grond. Dat zou haar graf worden, zweerden ze. De leeftijd van de daders schommelde tussen 13 en 16 jaar.

Het slachtoffer werd met een smoesje naar een huis gelokt, er zou daar zogezegd een feestje in de tuin plaatsvinden. "Toen ik aankwam, begonnen ze me te slaan. Ze bonden me vast en toonden waar ik begraven zou worden. Ze staken me ook en gooiden me in een kleine put. Ik dacht dat ik daar zou sterven."



"Het meisje had een verjaardagsfeestje georganiseerd, ze kreeg daarbij de hulp van de vriend van een van de daders", aldus politiechef Renata Vieira. "Blijkbaar begon er toen tussen hen wat meer te bloeien. Jaloezie is in deze zaak de belangrijkste drijfveer. Ze gingen allemaal naar dezelfde school, één meisje kende het slachtoffer zelfs meer dan tien jaar."