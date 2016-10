Waarom Trump bijna niet meer kan winnen

Door: redactie

Enkele uren voor het presidentieel debat vannacht gaat het maar over één ding: kan Trump de verkiezingen eigenlijk nog winnen? "De Amerikaanse pers zegt dat hij met het lekken eigenlijk niet meer kan winnen", zegt VTM NIEUWS-correspondent Greet De Keyser. Vooral op de onbesliste kiezers is de impact enorm. "Die tillen wél zwaar aan de uitspraken van Trump", zegt Greet De Keyser. Bovendien ligt Clinton voorop in de meeste strijdstaten, de staten die de presidentsverkiezingen beslissen. "Het wordt nu wel heel erg moeilijk, zo niet onmogelijk om die achterstand in te halen."