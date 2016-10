Zeker 33 gewonden door nieuw treinongeval bij New York

Door: redactie

9/10/16 - 19u46 Bron: Belga

© epa.

Een tiental dagen na een treinongeval in de grote omgeving van New York is enkele kilometer verder opnieuw een trein ontspoord. Minstens 33 mensen liepen verwondingen op, vier van hen zijn er erg aan toe. Dat deelden de lokale autoriteiten mee.

De pendeltrein van de voorstadslijn Long Island Railroad reed zaterdagavond in de buurt van het station New Hyde Park, ten oosten van New York, om een voorlopig onbekende reden op een reparatietrein en ontspoorde. Op dat ogenblik bevonden zich volgens gouverneur Andrew Cuomo rond de 600 passagiers verdeeld over twaalf wagons, waarvan er drie ontspoorden. De Long Island Railroad is een van de meest gebruikte pendeltrajecten van de VS en vervoert van maandag tot vrijdag dagelijks rond de 300.000 reizigers.



Een tiental dagen geleden werden bij een treinongeluk in de staat New Jersey -slechts door de Hudson River van Manhattan gescheiden- een vrouwelijke passagier gedood en 108 anderen verwond. De trein reed toen volgens de eerste vaststellingen dubbel zo snel als toegelaten en had kort voor het ongeval zelfs nog vertraagd.





Lees ook Crashtrein Hoboken reed veel te snel