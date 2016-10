Na 1u30 verboden op café te gaan: 10.000 mensen protesteren in Sydney tegen avondklok

Door: redactie

Rond de 10.000 mensen hebben in Sydney tegen de omstreden avondklok in de Australische deelstaat New South Wales geprotesteerd. Daar is het sinds 2014 wettelijk verboden om na 1.30 uur 's nachts een café binnen te gaan. In het centrum van Sydney, de hoofdstad van de deelstaat, is bovendien het schenken van dranken na 3.00 's morgens verboden en vanaf 22.00 uur 's avonds mogen geen alcoholische dranken meer verkocht worden om mee te nemen.