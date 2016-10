"VS verhevigen luchtaanvallen in Libië"

Door: redactie

9/10/16 - 18u40 Bron: Belga

© reuters.

De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op het bastion van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in de Libische kuststad Sirte aanzienlijk verhevigd. Met gevechtstoestellen en drones vallen ze niet alleen vaker, maar ook steeds preciezer de laatste verzetsnesten van IS in Sirte aan. Dat schrijft de krant La Repubblica, met als bron enkele Italiaanse strijdkrachten.

"Er was wat vertraging nadat de voornaamste doelstellingen waren bereikt. Maar nu is de 'killing box' teruggeschroefd naar minder dan een vierkante kilometer en vallen Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en -helikopters ook kleine groepen terroristen aan", citeerde de krant een Italiaanse officier.



Met de 'killing box' wordt de laatste wijkplaats van de jihadisten in Sirte bedoeld -het zogenaamde 'district 3' ten oosten van de binnenstad. Daar zouden zich nog 170 tot 200 IS-strijders ophouden.



IS had zich in 2015 in de geboortestad van de in 2011 ten val gebrachte kolonel Muammar al-Kadhafi uitgebreid en zwaaide tijdelijk de plak over een 200 kilometer lange kuststrook. In het al maanden lopende offensief van verschillende milities was er almaar sprake van dat IS kort voor de complete nederlaag stond. Vandaag alleen al zou er sprake zijn van minstens negen Amerikaanse luchtaanvallen.