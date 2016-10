Angela vlucht voor orkaan Matthew, daarna moet ze machteloos toekijken hoe vrouw inbreekt in haar huis

Sven Van Malderen

9/10/16 - 18u05 Bron: ABC News4

Angela Jones had geen keuze: ook zij moest vorige donderdag vluchten voor orkaan Matthew. Groot was haar verbazing echter toen ze via de bewakingscamera's in huis vaststelde dat iemand aan het inbreken was.

"Mijn man en ik hebben twee kleine kindjes. Een van hen heeft een probleem aan het hart, we wilden niet het risico lopen dat we de hulpdiensten niet zouden kunnen verwittigen", doet de vrouw uit South Carolina het verhaal.



Alvorens Angela vertrok, schakelde ze het veiligheidssysteem Canary aan. Daardoor kon ze via haar telefoon het reilen en zeilen in haar woning in het oog houden.



Om 21.15 uur kwam er plots een bericht dat er 'activiteit' in haar huis was. "Een onbekende vrouw bevond zich in onze woonkamer, terwijl ik een heel eind verderop bij familie zat. Ik belde meteen naar mijn moeder om te vragen of zij toevallig iemand naar daar gestuurd had, maar dat bleek niet het geval. Daarna heb ik de politie gebeld. De inbreekster is gelukkig maar enkele minuten in huis gebleven, hopelijk kan de politie haar vinden. Het was heel confronterend om haar zo bezig te zien." Lees ook Orkaan Matthew is nu orkaan af, verwoestingen kosten miljarden

Orkaan Matthew gaat aan land in South Carolina © ABC News4.