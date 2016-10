Politieoperatie Chemnitz: gezochte terreurverdachte wel degelijk als vluchteling naar Duitsland gekomen

Door: redactie

De in Duitsland voortvluchtige terreurverdachte Djaber al-Bakr is wel degelijk als Syrisch vluchteling naar Duitsland gegaan, zo heeft een politiewoordvoerster zondag berichten in Duitse media bevestigd.

De 22-jarige hoofdverdachte, geboren in Syrië, is nog altijd spoorloos. In zijn woning werden zaterdag, na een tip van de nationale inlichtingendienst, explosieven gevonden die vermoedelijk bestemd waren voor een terroristische gewelddaad. Hij zou een aanslag op een Duitse luchthaven willen hebben plegen. De man verblijft volgens de politie al "meerdere maanden" in Duitsland en is als vluchteling erkend.



Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie van de deelstaat Saksen bevestigde dat de gezochte Syriër, omschreven als staatsgevaarlijk, zaterdag net wist te ontsnappen aan de politie-eenheid die werd ingezet. Vlak voor de inval zagen agenten een schim bewegen in het huis. In de overtuiging dat het om de vermoedelijke terrorist ging, werd een waarschuwingsschot gelost. De aanname dat hij zich binnen had verstopt, bleek echter niet te kloppen.



De Duitse politie heeft zondag twee van de drie personen vrijgelaten die een dag eerder in Chemnitz waren gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid bij de voorbereiding van een bomaanslag. De man die nog vastzit, een Syriër, blijft verdacht van medeplichtigheid. Het onderzoek voor de verlenging van zijn voorlopige hechtenis is gaande.



De politie van de deelstaat Saksen heeft inmiddels een foto van de verdachte verspreid, die wordt bestempeld als "gevaarlijk''. De klopjacht op de vermoedelijke terrorist gaat volop verder.