Slachtoffer smeert haar bloed op verkrachter in een wanhopige poging hem te doen stoppen

Door: redactie

9/10/16 - 12u05 Bron: Daily Mail

© Cumbria Police.

De amper 18-jarige Brit Jack Walker is vrijdag veroordeeld tot 11 jaar cel nadat hij in juli in Workington, Cumbria een 58-jarige vrouw brutaal verkrachtte en haar daarbij zeer zwaar toetakelde. In een wanhopige poging haar aanvaller te doen stoppen, smeerde de vrouw tijdens de verkrachting haar bloed op zijn lijf en kleren, zodat hij zou zien hoe erg hij haar aan het afranselen was tijdens het seksuele misbruik. De radeloze, maar moedige actie van het slachtoffer zorgde ervoor dat de politie meer dan genoeg bewijs had tegen de 18-jarige verkrachter.

© Cumbria Police. Het slachtoffer, wier naam niet wordt vrijgegeven omwille van gerechtelijke redenen, heeft de politie toestemming gegeven de foto van haar gehavende gezicht openbaar te maken. Het is het keiharde beeld van een keiharde avond die in het ziekenhuis eindigde.



Op 15 juli trok de vrouw er met haar hond op uit om een wandelingetje te maken. Plots werd ze langs achter aan haar haren getrokken. Ze incasseerde verschillende klappen en werd meedogenloos op de grond gesleurd, waar ze vervolgens werd verkracht. Tijdens het seksueel misbruik dreigde haar verkrachter er herhaaldelijk mee dat hij haar zou doodsteken als ze niet zou luisteren. De vrouw smeekte om haar leven en smeerde tijdens de aanval haar bloed op zijn kleren. En het is die opvallende actie van de vrouw die haar aanvaller veroordeeld kreeg.