Belg bedreigt Nederlandse ex-vriendin en haar ouders met alarmpistool

Een 21-jarige Belg kon het zaterdagavond niet verkroppen dat zijn 16-jarige vriendin het uitmaakte. Een en ander escaleerde bij een huis in het Nederlandse Alphen (Brabant). De Belgische twintiger dreigde met een pistool en zei haar en haar ouders dood te schieten. Het wapen bleek later een alarmpistool.

Nadat het meisje had verteld dat ze niet verder met hem wilde, was ze naar een vriendin gegaan. De man kwam daar samen met een bekende verhaal halen. Een woordenwisseling liep uit de hand, waarna de man een pistool uit zijn auto pakte. Hij schoot er een paar keer mee in het gras, bedreigde de meisjes die in de woning waren, en riep dat hij het meisje en haar ouders zou doodschieten. Hij ging er vandoor, maar meldde zich later in de nacht op het politiebureau. Zijn ex en haar twee vriendinnen hebben aangifte gedaan.