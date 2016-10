Deze foto gaat viraal om een erg pijnlijke reden

Door: redactie

9/10/16 - 11u45 Bron: Metro.co.uk

Op het eerste zicht lijkt er weinig aan de hand op de bovenstaande foto. Een restaurant in een Oosters land, waar een familie te zien is die aan het eten is. Op de voorgrond zit een vrouw zonder eten of drank te wachten. Niets speciaals, tot je beseft dat het om één gezelschap gaat.

In onze contreien is het zeldzaam dat er permanent een meid in huis is, maar in Indonesië is dat nog vrij courant bij de rijkere families. En sommigen behandelen die allerminst netjes, zo blijkt.



De foto werd een week of twee geleden online gezet door een man in Jakarta. Hij kon vastleggen hoe de meid aan een tafel apart moest zitten van de familie, zonder eten of drinken. Ze wachtte daar tot haar werkgevers klaar waren met eten.



Een storm van protest barstte los, en de foto werd druk gedeeld. "Je dienaar is een deel van je leven, een reflectie van je menselijkheid", aldus de man bij zijn foto. "Beeld je eens hun positie in. Geen telefoon om vast te houden, je wordt niet uitgenodigd voor de maaltijd, je kan alleen maar rondkijken... Me moeten onze meiden, chauffeurs, tuiniers met respect en liefde behandelen."



In Indonesië werken heel wat mensen als huispersoneel. Vaak gaat het om jonge vrouwen die van het platteland komen en in de stad wat geld willen verdienen om hun familie thuis te steunen.