Ruzie over wiskundig raadsel kost 19-jarige bijna het leven (maar los jij het op?)

9/10/16 - 10u21 Bron: Bild

In Duitsland staat volgende week een man terecht voor doodslag. Alexander L. zou zijn slachtoffer hebben neergestoken op straat nadat een discussie op Facebook over een wiskundig raadsel volledig uit de hand is gelopen.

De feiten speelden zich eerder dit jaar af in Wismar, een kuststad in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. De 19-jarige Robert plaatste op 11 april op zijn Facebookpagina een wiskundig raadsel. Eentje dat al maanden de ronde doet op het internet en voor de nodige discussies zorgt. Zo ook bij de vrienden van Robert. Ze raakten er maar niet uit wat de oplossing zou kunnen zijn.



Wat was het raadsel juist? "Welk getal wordt gezocht?: de helft van dit getal is de helft van 400." Voor veel hobbywiskundigen is het antwoord 100, terwijl anderen ervan overtuigd zijn dat het enkel 400 kan zijn. Alleen, in de afbeelding die bij de opgave staat is het antwoord 400 met rood doorstreept.



Genoeg stof voor discussie dus. Robert, naar eigen zeggen geen krak in wiskunde, hield het op 400, terwijl hij en zijn vrienden hun kop er over bleven breken. Tot er eentje zich in de discussie kwam mengen. Een zekere Alexander (29), een nobele onbekende voor Robert, die een openbaar profiel heeft. Alexander werd op een gegeven moment zelfs agressief.



Bedreiging

Robert verwijderde de hele Facebookconversatie, maar bij zijn volgende post was Alexander L. daar opnieuw. Hij was opnieuw agressief, beledigde en bedreigde Robert zelfs. "Hij schreef dat hij me zou zoeken en me neersteken", vertelt Robert aan Bild. "Ik dacht dat hij maar wat stoer deed, zoals dat zo vaak gebeurt op Facebook. Wat ik toen niet wist, is dat hij in dezelfde stad als ik woont."



Een paar dagen na hun aanvaring op Facebook ging Robert op bezoek bij een vriend. Toen hij diens huis verliet, botste hij plots op Alexander L. "Ik had hem niet meteen herkend, maar hij herkende mij zeker en vast. Voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, had ik een mes in mijn buik. Hij zei geen woord, maar toen merkte ik dat het die kerel vanop Facebook was. Ik smeekte hem te stoppen en verontschuldigde me zelfs, maar hij bleef maar steken", herinnert Robert zich. Hij raakte zwaargewond en verloor veel bloed. Hij verloor ook een nier bij het incident.



Nu dinsdag staat Alexander L. terecht voor poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat hij zijn slachtoffer via zijn Facebookprofiel herkend heeft. Of hij ook met voorbedachte rade handelde, moet voor het gerecht uitgeklaard worden.