Trein ontspoort in VS: meerdere gewonden

9/10/16 - 06u29 Bron: ANP

Een passagierstrein is vannacht ontspoord in de Amerikaanse staat New York. Daarbij raakten zeker elf passagiers gewond.

De politie sprak na de treincrash bij New Hyde Park over ongeveer vijftig tot honderd gewonden. Gouverneur Andrew Cuomo verklaarde later dat het gaat om zeker elf slachtoffers, berichtten Amerikaanse media. Er zouden ongeveer zeshonderd passagiers in de trein hebben gezeten.



De trein botste volgens de lokale autoriteiten op een stilstaande werktrein. "De trein reed op normale snelheid en begon toen te trillen, maar dat is vrij normaal", zei een passagier tegen NBC. "Toen begon iedereen min of meer te schreeuwen en besefte ik dat er iets mis was."