"Twee agenten dood bij schietpartij in Californië"

Door: Redactie

9/10/16 - 01u35 Bron: AD.nl

Zonsondergang in de buurt van Palm Springs, Californië. © anp.

Drie agenten werden zaterdagmiddag (lokale tijd) neergeschoten in de Amerikaanse plaats Palm Springs in de staat Californië. Twee van hen zijn overleden, meldt de lokale krant The Desert Sun.