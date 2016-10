Laatste leider van Griekse militaire dictatuur overleden

Door: redactie

9/10/16 Bron: Belga

Stylianos Pattakos, de laatste van de drie aanstichters van de Griekse militaire staatsgreep in 1967, is thuis overleden aan een hartaanval, zo meldden de Griekse media gisteren.

Pattakos, die volgende maand 104 jaar zou zijn geworden, was minister van Binnenlandse Zaken onder het zogenoemde "kolonelsregime", dat van 1967 tot 1974 aan de macht was.



Samen met Nikolaos Makarezos en Georges Papadopoulos greep Pattakos op 21 april 1967 de macht via een staatsgreep, op het moment dat het erop leek dat links een maand later de verkiezingen zou winnen.



De noodtoestand werd uitgeroepen, er werden militaire rechtbanken opgericht en tienduizenden mensen werden gearresteerd. De politieke partijen werden ontbonden en er werd censuur ingevoerd.



De dictatuur zou standhouden tot 1974, waarna de drie mannen ter dood worden veroordeeld. Later wordt hun straf omgezet in een levenslange gevangenisstraf.



In de jaren 1990 werden Makarezos en Pattakos vrijgelaten uit de gevangenis omwille van gezondheidsredenen, en zitten ze hun straf thuis verder uit.



Ilias Panagiotaros, een lid van de Griekse neonazistisch partij Gouden Dageraad, uitte zijn verdriet op Twitter, en betreurde dat Pattakos "arm stierf in een klein appartement".



Volgens de Griekse media wordt hij maandag of dinsdag begraven.