'Dode' moordenaar gesnapt dankzij mobiele telefoon

9/10/16 - 04u30 Bron: ANP

Een Indiase man die zijn eigen dood in scène wilde zetten, heeft daarvoor naar verluidt een bedelaar om het leven gebracht. Zo hoopte hij volgens de Times of India een nieuw leven te kunnen beginnen met zijn minnares. De man viel uiteindelijk door de mand door zijn telefoongebruik.

De getrouwde man uit Roorkee (Uttarakhand) had volgens de politie een plan waarvan hij dacht dat het niet kon mislukken. Hij verminkte een bedelaar zodanig dat het lichaam niet meer kon worden geïdentificeerd. Daarna stopte hij zijn eigen legitimatiebewijs in de zak van het slachtoffer.



Politiemensen roken onraad toen ze ontdekten dat de man al geruime tijd een relatie had met een 22-jarige vrouw. Ze besloten haar telefoon af te luisteren. Toen bleek dat het duo nog steeds contact had.



De vermeende moordenaar kon worden opgepakt toen hij afsprak met zijn minnares. "Hij dacht dat hij vrij kon rondlopen omdat hij officieel dood was. Maar dode mannen gebruiken geen telefoons", zei een veiligheidsbron tegen de krant.