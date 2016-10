Dodental bombardement Jemen loopt op - VS "herbekijkt" samenwerking met Saoedi-Arabië

Door: redactie

9/10/16 - 03u36 Bron: ANP

© epa.

Het dodental door de luchtaanval op een rouwdienst van Houthi-rebellen in de Jemenitische hoofdstad Sanaa is volgens de Verenigde Naties opgelopen tot zeker 140. Ook raakten zeker 525 mensen gewond.

Door gevechtsvliegtuigen afgevuurde raketten troffen een hal waar een wake werd gehouden voor sjeik Ali al-Roweishan, wiens zoon Galal minister van Binnenlandse Zaken is in de regering van de rebellen. Veel hooggeplaatste officieren en functionarissen van de rebellenregering woonden de plechtigheid bij.



Ooggetuigen verklaarden dat ambulances af en aan reden. Een hulpverlener zei dat er veel verminkte en verkoolde lijken lagen. De waarnemend minister van Gezondheid in de rebellenregering sprak eerder nog over 82 doden.



Sjiitische Houthi-rebellen en aanhangers van de vroegere president Ali Abdullah Saleh hebben Sanaa en grote delen van het noorden van Jemen in handen. Zij worden regelmatig bestookt door vliegtuigen van een door Saudi-Arabië aangevoerde coalitie die vecht aan de kant van de nieuwe president Abed Rabbo Mansour Hadi.



Bronnen binnen de internationale coalitie ontkenden tegenover nieuwszender Al Arabiya in alle toonaarden verantwoordelijk te zijn voor de aanval. "Een dergelijke operatie heeft absoluut niet plaatsgevonden bij dat doelwit", klonk het.



VS: "Samenwerking is geen blanco cheque"

De coalitie kon tot dusver rekenen op steun van de Verenigde Staten. De Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad liet na de aanval in Sanaa echter weten dat de samenwerking nog eens tegen het licht wordt gehouden.

"De Amerikaanse samenwerking met Saudi-Arabië op het gebied van veiligheid is geen blanco cheque", zei een woordvoerder van de raad. "In het licht van dit voorval en andere recente incidenten zijn we begonnen aan een evaluatie van onze, al aanzienlijk teruggebrachte, steun aan de coalitie."