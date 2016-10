Toearegleider omgekomen bij VN-basis Mali

Bewerkt door: Redactie

9/10/16 - 03u06 Bron: ANP

© afp.

Een leider van de Toeareg is vlakbij een VN-basis in het noorden Mali om het leven gekomen. De auto van Cheick Ag Aoussa ontplofte volgens een getuige op enkele honderden meters van het complex.

De Toeareg-leider had gesproken met Franse en VN-troepen. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Een woordvoerder van de VN-missie in het Afrikaanse land bevestigde het voorval.



Frankrijk intervenieerde in 2012 in het noorden van Mali met de operatie-Serval, toen de jihadistische groeperingen hun opmars begonnen en Mali in stukken uiteen dreigde te vallen. Daarna sloot de VN zich aan via de vredesmissie Minusma, waaraan ook Nederland sinds 2014 deelneemt.