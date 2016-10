Door: redactie

Boten in Fisherman's Wharf, San Francisco. © thinkstock.

Een boot met jongeren aan boord is gekapseisd voor de kust van de Amerikaanse stad San Francisco. Enkele jongeren zouden nog vastzitten onder de scheepswand. Reddingsploegen zijn op dit ogenblik onderweg naar de plaats van het incident.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van Pier 45 in Fisherman's Wharf, een van de populairste toeristische trekpleisters in de stad.



Straks meer.