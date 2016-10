Door: redactie

8/10/16 - 23u05 Bron: vtmnieuws.be

video

Acteur Robert De Niro heeft in een videoboodschap duidelijk gemaakt hoe hij over de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump denkt. In niet mis te verstane taal noemt hij Trump een varken en een zeveraar die niet weet waarover hij spreekt. Oorspronkelijk waren de opnames bedoeld voor een promotiefilmpje met bekendheden die Amerikanen moeten aanzetten om te gaan stemmen, maar de acteur gaf zo hard van leer dat hij het filmpje niet haalde.