Man valt vrouwen aan met hakbijl en kettingzaag in winkelcentrum

Door: redactie

8/10/16 - 22u22 Bron: Belga

In een winkelcentrum in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, heeft een man gewapend met een hakbijl en een kettingzaag een vrouw gedood en een andere verwond. Dat meldt de lokale politie. De dolleman werd ter plekke ingerekend. Zijn motief is nog niet gekend.