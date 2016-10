Rusland stelt veto tegen Franse VN-resolutie over Syrië en ook Russisch voorstel sneuvelt

Door: redactie

8/10/16 - 21u55 Bron: Belga

Syrische regeringstroepen in Aleppo. © afp.

Rusland heeft zaterdag in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn veto gesteld tegen een Franse resolutie die tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Syrische stad Aleppo opriep. De tekst voorzag ook in het stoppen van alle luchtaanvallen op de stad. Daarmee is de resolutie niet aangenomen. Later op de avond werd ook een Russische resolutie verworpen.

De resolutie was het werk van Frankrijk en Spanje. Bedoeling was dat alle partijen meteen de vijandelijkheden zouden staken, dat er ongehinderde humanitaire toegang tot Aleppo zou komen, en dat er een einde zou komen aan "alle luchtbombardementen op en militaire vluchten boven de stad Aleppo".



Onder auspiciën van de VN zou er ook "meer monitoring" van het staakt-het-vuren moeten komen, met de vraag aan secretaris-generaal Ban Ki-moon van de volkerenorganisatie om opties voor te stellen.



Voor de stemming zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault dat het de bedoeling was een einde te maken aan het geweld in de "martelaarsstad" Aleppo, die onder intense bombardementen van het Syrische leger en zijn Russische bondgenoot lijdt.



Enkel Rusland en Venezuela stemden tegen deze tekst. China en Angola onthielden zich. De andere elf leden van de V-Raad, onder wie ook de VS, waren voor.