Door: redactie

8/10/16 - 19u28 Bron: vtmnieuws.be

De Amerikaanse president Barack Obama heeft zijn stem voor de presidentsverkiezingen van binnen een maand al uitgebracht. Op sommige plaatsen in de Verenigde Staten kan je al enkele weken op voorhand naar de stembus. Obama bracht zijn stem uit in zijn thuisbasis Chicago. Dat de Democraat op Hillary Clinton heeft gestemd, verbaast niemand natuurlijk. Al weet niemand dat honderd procent zeker want hij wou geen camera's in het stemhokje.