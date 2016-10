Zeker 82 doden en 534 gewonden bij bombardement op rouwenden in Jemen

Bewerkt door: Redactie

8/10/16 - 20u55 Bron: AP

© afp.

Bij een luchtaanval op Houthi-rebellen die een rouwdienst hielden in de Jemenitische hoofdstad Sanaa zijn zaterdag zeker 82 mensen om het leven gekomen. Nog eens ruim 500 mensen raakten gewond, zei de waarnemend minister van Gezondheid in de rebellenregering. Verwacht wordt dat het aantal doden nog verder zal oplopen.

De ravage na de aanslag. © ap.

Door gevechtsvliegtuigen afgevuurde raketten troffen een hal waar een rouwdienst werd gehouden voor de vader van de minister van Binnenlandse Zaken van de rebellenregering. Onder de doden en gewonden zouden hooggeplaatste militairen en andere functionarissen van de rebellen zijn.



Ooggetuigen verklaarden dat ambulances af en aan reden. Een hulpverlener zei dat er veel verminkte en verkoolde lijken lagen, maar noemde geen exacte aantallen. Hij sprak van 'een poel van bloed', met honderden afgerukte lichaamsdelen binnen en buiten de zaal.



Coalitie

Sjiitische Houthi-rebellen en aanhangers van de vroegere president Ali Abdullah Saleh hebben Sanaa en grote delen van het noorden van Jemen in handen. De vliegtuigen die de aanval uitvoerden behoorden tot een door Saoedi-Arabië aangevoerde coalitie die vecht aan de kant van de nieuwe president Abed Rabbo Mansour Hadi.



De strijd in Jemen heeft volgens de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties aan minstens 9000 mensen het leven gekost en bijna 3 miljoen mensen op de vlucht gedreven. Sinds de Saoediërs zich in maart vorig jaar met de strijd begonnen te bemoeien vielen volgens de mensenrechtencommissaris van VN ongeveer 3800 doden onder de burgerbevolking.