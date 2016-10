Al 13 doden door cholera in Haïti na orkaan Matthew

Door: Redactie

8/10/16 - 20u10

© ap.

Een uitbraak van de ziekte cholera na de hevige overstromingen in Haïti door orkaan Matthew heeft al aan 13 mensen het leven gekost. Artsen hebben hun bezorgdheid geuit over de snelle verspreiding van de ziekte, zo meldt Reuters.

Volgens Donald Francois, hoofd van het choleraprogramma van het Haïtiaanse ministerie van Volksgezondheid, zijn er nog eens 62 mensen met cholera besmet. De ziekte wordt overgebracht door vervuild drinkwater.



Zes slachtoffers komen uit Randel, een stad in het zuiden van Haïti. De zeven andere doden woonden in Anse-d'Ainault, een kustplaats aan de westkant van het eiland.



Enorme ravage

De ravage door de storm is enorm. Tienduizenden Haïtianen zijn dakloos geworden. Klinieken op het platteland hebben de handen vol aan gewonden die soms al dagen rondlopen met gebroken botten of ander letsel. Doordat wegen onder water zijn gelopen, hebben hulpverleners grote moeite sommige plaatsen te bereiken. Telefoonverkeer is onmogelijk.



Het aantal doden door de storm is volgens lokale autoriteiten opgelopen tot 877.