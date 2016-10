De kinderen die in rook opgingen: zus probeert mysterieuze verdwijning na 70 jaar nog altijd op te lossen

Koen Van De Sype

Maurice, Martha, Louis, Jennie en Bettie: vijf kinderen van de familie Sodder uit Fayetteville in het Amerikaanse West Virginia verdwenen op mysterieuze wijze bij een brand in hun huis op kerstavond 1945. Waren ze dood? Maar waar waren hun lichamen dan? Of leefden ze nog? De raadselachtige zaak werd nooit opgelost. Maar hun zus Sylvia bleef zoeken. En dat doet ze nu nog altijd, 70 jaar later.

Jennie met haar zoon John. © rv. Het tragische verhaal van de Sodders begint op de avond van 24 december 1945. Na het uitpakken van de kerstgeschenkjes gaan George, Jennie en hun negen kinderen slapen (hun tiende was op dat moment in het leger). Maar om half één 's nachts rinkelt opeens de telefoon. Jennie haast zich om op te nemen en hoort een onbekende vrouwenstem die haar naar iemand vraagt die ze niet kent. Daarna volgt gelach en het klinken van glazen. Jennie vertelt de vrouw dat ze verkeerd verbonden is en gaat weer slapen. Maar niet voor ze merkt dat beneden het licht nog aan is, de gordijnen nog open zijn en de voordeur niet op slot zit. Ze sluit alles af, doet de lichten uit en kruipt weer in bed.



Even later hoort ze een klap op het dak en een rollend geluid, maar ze schenkt er verder geen aandacht aan. Een half uur later wordt ze wakker door rook die de slaapkamer binnendringt. Samen met George gaat ze snel de kinderen zoeken, maar ze slagen er maar in met vier van hen naar buiten te raken: John (23), Marion (17), George Jr. (16) en baby Sylvia (2). Vijf van de kinderen die op de bovenverdieping slapen - Maurice (14), Martha (12), Louis (9), Jennie (8) en Betty (5) - zijn onbereikbaar door het vuur, dat intussen de hele benedenverdieping in lichterlaaie heeft gezet.



Vuur

George wil hen langs buiten proberen te redden en gaat op zoek naar zijn ladder om naar hun raam te klimmen. Maar die is nergens te vinden. Dan krijgt hij het idee om met zijn vrachtwagen, waarmee hij kolen verkoopt, onder het raam te gaan staan en zo naar boven te klimmen. Maar de truck start niet. Verscheidene buren die het vuur intussen hebben opgemerkt, bellen de plaatselijke brandweer, maar krijgen niemand aan de lijn. Een van hen besluit dan maar naar het dorp te rijden, vier kilometer verderop, op zoek naar brandweercommandant F.J. Morris en zijn mannen. Uiteindelijk zullen die pas om 8 uur 's morgens arriveren, maar tegen dan is het huis al gereduceerd tot een hoop rokende as.



Lichamen

Het bord dat George en Jennie oprichtten langs de kant van de weg, in de hoop dat er een doorbraak zou komen in de zaak. © rv.

Een oude foto van de Sodders bij het bord. © rv.

Een oude foto van de Sodders bij het bord. © rv. Er waren namelijk nog méér vreemde elementen aan het verhaal. De rare man die enkele maanden ervoor op zoek naar werk was langsgekomen en naar twee pas nagekeken zekeringkasten gewezen had met de woorden: 'die gaan ooit nog brand veroorzaken'. Of de makelaar die hen een levensverzekering wilde verkopen en kwaad werd toen George weigerde: 'Je huis zal in rook opgaan. Je kinderen gaan eraan. Je had maar niets slechts moeten zeggen over Mussolini.' George - een man van Italiaanse afkomst - had inderdaad geen goed woord over voor de dictator en was al enkele keren in een verhitte discussie terecht gekomen in het dorp, waar een grote Italiaanse migrantenpopulatie woonde.



Crematorium

Daarop ging Jennie zelf op onderzoek uit. In een crematorium kwam ze te weten dat er van menselijke resten die twee uur in 2.000 graden gelegen hebben, nog altijd beenderen overschieten. De brand in hun huis had 45 minuten geduurd. Een man van het telefoonbedrijf vertelde dat hun lijnen waren doorgeknipt, niet doorgebrand. En opeens beseften ze ook dat als er inderdáád een kortsluiting was geweest, de elektriciteit uit geweest had moeten zijn tijdens de brand. Maar het licht brandde. © rv.

En toen kwamen de meldingen dat de kinderen gezien waren. Een vrouw beweerde dat ze de vijf in een wegrijdende wagen had zien zitten terwijl de brand nog woedde. Iemand anders beweerde dat ze de kinderen de volgende morgen een ontbijt had opgediend in een baanrestaurant, 80 kilometer verderop. En nog iemand zei de kinderen gezien te hebben in het hotel waar ze werkte, een week na de brand, in het gezelschap van twee Italiaanse mannen en vrouwen. De kinderen mochten niets zeggen.



Lege handen

Geen enkele van de meldingen bleek tot iets concreets te leiden. George reisde het hele land door en trok elke tip na die binnen liep, maar kwam altijd met lege handen thuis. Zo bleek Martha níét in een klooster te zitten in St. Louis en waren de kinderen nooit bij verre familie in Florida geweest.