Meisjeskoor brengt ontroerend eerbetoon aan sterfbed lerares. Vijf minuten laten overlijdt ze

Koen Van De Sype

8/10/16 - 18u04 Bron: khou.com, ABC 13

"We wilden dat ze wist dat we haar even graag zagen als zij ons." Het koor van de Alvin Junior High School in Texas heeft zijn doodzieke dirigente Mariana Walker het mooiste afscheid gegeven dat ze zich kon indenken. De meisjes verzamelden aan haar huis en zongen een hartverwarmend lied voor haar. Amper enkele minuten later overleed ze.