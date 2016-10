Twee Franse politieagenten zwaar verbrand door Molotovcocktails

Door: redactie

8/10/16 - 17u02 Bron: AFP

© afp.

In het Franse Viry-Châtillon in de Essonne zijn vandaag twee politieagenten zwaargewond geraakt nadat enkele brandbommen naar hen waren gegooid. De twee agenten waren belast met de bewaking van een videocamera aan een verkeerslicht.

© afp.

Omstreeks 15.00 uur kwamen tien tot vijftien lieden op de politiewagens af, en gooiden met brandbommen. Eén kwam recht in een politiewagen terecht. Twee agenten raakten dermate verbrand dat zij eerst verzorging ter plaatse nodig hadden vooraleer een overbrenging naar het ziekenhuis mogelijk was.



Twee andere voor versterking aangekomen agenten in een tweede auto liepen lichte verwondingen op. Beide politievoertuigen zijn vernield.



Het kruispunt waar de camera staat, geldt als gevaarlijk en er zijn al talrijke carjackings gebeurd, aldus een door BFMTV aangehaalde syndicalist. Vorig weekeinde waren er daar incidenten tussen de politie en jongeren die de camera wilden vernietigen.



De vakbondsvertegenwoordiger sprak van een "goed georganiseerde groep" met wie de politie in een "civiele guerrilla-oorlog" is verwikkeld.



Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve zijn de veronderstelde daders op de vlucht geslagen. Hij veroordeelde in krachtige bewoordingen "deze extreem ernstige daden".



Er zijn aanzienlijke politieversterkingen ter plaatse gestuurd.