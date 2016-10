"Ernstige terroristische dreiging": Duitse politie ontruimt flatgebouw

Door: redactie

8/10/16 - 14u35 Bron: ANP

Politieagenten reageerden op een dreiging in Chemnitz © epa.

In de oostelijke Duitse stad Chemnitz is een grootscheepse politieoperatie aan de gang in verband met verdenkingen van het voorbereiden van een bomaanslag, zo heeft de politie van de regio Sachsen getwitterd. In een woning zijn sporen van springstof gevonden, terwijl het Duitse persbureau DPA uit veiligheidskringen vernam dat er een islamistische achtergrond kan zijn.