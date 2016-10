Duitse politie jaagt op Syriër die aanslag op luchthaven beraamde en als vluchteling het land binnenkwam

Door: redactie

8/10/16 - 14u35 Bron: ANP

De Duitse politie heeft drie lieden gearresteerd. Zij worden ervan verdacht banden te hebben met de 22-jarige Syriër die op de vlucht is geslagen. © afp.

De Duitse politie heeft vandaag drie lieden gearresteerd in verband met de vondst van "zeer explosieve materialen" bij een raid in een woning in de oostelijke Duitse stad Chemnitz. Dat heeft politiewoordvoerder Tom Bernhardt gezegd.

De 22-jarige Syriër Jaber Albakr. © epa. © ap. © ap.

De drie worden ervan verdacht banden te hebben met de 22-jarige Syriër Jaber Albakr. Die is op de vlucht geslagen toen de politie een appartement in Chemnitz doorzocht in verband met de mogelijke voorbereiding van een bomaanslag met een islamistische achtergrond.



Twee zijn nabij het centraal station van Chemnitz gearresteerd, een derde nabij het appartement. De politie verhoort hen nu. Zowel het station als het appartementsgebouw waren tijdens de raid in "lockdown", en er zijn evacuaties verricht.



Wegens bomalarm is het station deels voor reizigers gesloten. Een robot doorzoekt op de sporen een rode koffer die de twee aldaar gearresteerde lieden bij zich hadden.



In de woning zijn honderden grammen "hoog explosieve materialen" gevonden, in die mate dat zij niet zonder voorzorgen te nemen kunnen worden weggebracht. Er zijn nieuwe evacuatiemaatregelen nodig.



De politie houdt ook een klopjacht op de Syriër die vorig jaar als vluchteling Duitsland is binnengekomen. De Duitse binnenlandse veiligheidsdiensten hielden hem al een tijdje in de gaten, aldus Focus online. Hij zou een aanslag op een Duitse luchthaven willen hebben plegen.



Er is een explosie gehoord, maar het ging om een maatregel van de politie om ergens binnen te raken. Een gezochte persoon is niet gevonden en is voortvluchtig, aldus de politie. Het gaat om de 22-jarige Syriër Jaber Albakr. Hij wordt ervan verdacht een bomaanslag te hebben voorbereid. Hij zou ook banden hebben met terreurgroep Islamitische Staat (IS).



Een politiewoordvoerder zei aan het Franse persbureau AFP dat de situatie "onder controle" is en dat de bevolking "kalm" is. "Er is geen reden tot paniek", verzekerde hij. De bevolking werd opgeroepen het gebied te mijden en geen foto's of video's te plaatsen op sociale media.



De woordvoerder verduidelijkte dat de binnenlandse veiligheidsdiensten de informatie hadden bezorgd die tot de operatie heeft geleid.