Republikeinen onderzoeken of en hoe ze Donald Trumps presidentiële race alsnog kunnen dwarsbomen

8/10/16 - 14u30

VERKIEZINGEN VS Na de onthulling van zijn obscene commentaren over vrouwen, zit de Republikeinse Partij aardig verveeld met hun presidentskandidaat Donald Trump. De partijleiders struikelen over elkaar om Trumps uitspraken te veroordelen, er wordt zelfs nagegaan op welke manier zijn race naar het Witte Huis alsnog kan stilgelegd worden. Dit op 31 dagen voor de verkiezingen.

Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden © ap. Ik ben ziek van wat ik vandaag heb gehoord. Vrouwen moeten gevierd en vereerd worden, niet geobjectiveerd Paul Ryan De Washington Post publiceerde een video uit 2005 waarin Donald Trump zei dat vrouwen alles toelaten als je een ster bent. "Grijp gewoon naar hun 'pussy'", zei Trump aan Billy Bush, de toenmalige presentator van 'Access Hollywood'.



Niet meer welkom op bijeenkomst

"Ik ben ziek van wat ik vandaag heb gehoord", reageerde Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. "Vrouwen moeten gevierd en vereerd worden, niet geobjectiveerd", zei de leider van de nieuwe generatie Republikeinen. Hij maakte ook duidelijk dat Trump, met wie hij altijd al een lauwe relatie had, niet meer welkom is op de Republikeinse bijeenkomst die Ryan vannamiddag in zijn thuisstaat Wisconsin organiseert. Dat moest de eerste gelegenheid worden waarbij de twee zij aan zij verschijnen. Trump reageerde droogweg dat hij dan maar in New York zal blijven en zich voorbereiden op het tweede debat met Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton morgen.



Zuiver geweten

Dat Ryan de uitnodiging van Trump introk, was voor heel wat hooggeplaatste Republikeinen het signaal om zich zelf van Trump te distantiëren. "Ik kan niet langer met een zuiver geweten deze persoon steunen als presidentskandidaat", zei de Republikeinse volksvertegenwoordiger voor Utah Jason Chaffetz. "Dit is de meest beledigende en weerzinwekkende uitspraak die je je kan inbeelden".



Zelfs de voorzitter van het Republikeins Nationaal Comité Reinse Priebus, nochtans een bondgenoot en raadgever van Trump, reageerde in vlammende bewoordingen: "Geen enkele vrouw hoort ooit op die manier omschreven te worden". Lees ook Dit fragment kan Trump de kop kosten

Jij bent de afleiding. Ik vraag je, met alle respect, om eruit te stappen Republikeins senator Mike Lee Mitt Romney. © reuters. Getrouwde vrouwen versieren? Aaranding goedkeuren? Zulke verachtelijke uitspraken vernederen onze vrouwen en dochters en schenden het imago van Amerika in de hele wereld Mitt Romney, de vorige presidentskandidaat voor de Republikeinen Mitt Romney en John McCain

Mitt Romney, de vorige presidentskandidaat voor de Republikeinen, schreef op Twitter: "Getrouwde vrouwen versieren? Aaranding goedkeuren? Zulke verachtelijke uitspraken vernederen onze vrouwen en dochters en schenden het imago van Amerika in de hele wereld".



John McCain, genomineerd in 2008, zei dat Trump geen excuus heeft. "Geen enkele vrouw mag het slachtoffer worden van dergelijk ongepast gedrag. Enkel Trump draagt de verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en enkel hij moet er de gevolgen van dragen".



Zelfs binnen Trumps campagneteam heerst verslagenheid. Eén van zijn medewerkers liet verstaan dat hij eraan twijfelt of Trump, die nochtans al enkele stormen met succes heeft doorstaan, deze vuurstorm kan overleven. "Er is geen enkel excuus om ooit zo over vrouwen te praten", zei Dan Patrick.



Verzoek op te stappen

Naarmate de uren verstreken, begonnen Republikeinse topmannen de eis te uiten dat Trump de presidentsrace zou verlaten en de fakkel doorgeven aan vice-genomineerde Mike Pence. Senator Mike Lee verwoordde het zo aan het adres van Trump: "Jij bent de afleiding. Ik vraag je, met alle respect, om eruit te stappen".



Eén van de gerenomeerde verkiezingsadvocaten van de partij argumenteerde echter dat de logistieke obstakels om Trump alsnog te vervangen haast onmogelijk te overwinnen zijn. Komt daarbij dat de Republikeinen de reactie vrezen van een passionele achterban die bereid lijkt Trumps uitspraken te vergeven.



Strategen binnen de partij zijn ervan overtuigd dat de Republikeinen na de verkiezingen nog lang puin zullen moeten ruimen en vrezen dat hun presidentskandidaat een schandvlek op de partij wordt. Ze zijn volgens Politico vooral bezorgd om het verlies dat Trump lijdt onder de vrouwelijke kiezers, schade die moeilijk om te keren is.