Door: redactie

8/10/16 - 13u41 Bron: vtmnieuws.be

video

The Washington Post heeft geluidsfragmenten uit 2005 in handen gekregen die Republikeins presidentskandidaat Donald Trump mogelijk schade kunnen toebrengen. Daarin is te horen hoe Trump opschept over hoe hij probeert seks te hebben met een getrouwde vrouw en hoe hij vrouwen betast "omdat hij een ster is".